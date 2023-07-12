В компании Автоваз импортозаместили еще одну деталь. В рамках производства алюминиевого литья начала свою работу новая литьевая машина с инновационной пресс-формой, разработанной специально для проекта Lada Vesta.

Одной из новых деталей, которая была освоена в процессе производства, является картер рулевого механизма. Ранее, до апреля текущего года, на производстве использовались детали из имеющихся складских запасов, однако теперь перешли на картеры, произведенные собственными силами.

Для организации этого процесса была приобретена специальная литейная оснастка – сложная пресс-форма, состоящая из 7 подвижных стержней. Организация этой работы требовала сжатых сроков – от начала работ до получения готовой продукции прошло всего полгода.

Кроме того, выли установлены высокие требования к качеству узла: каждая десятая заготовка проходит контроль в лаборатории для проверки качества отливки.

На данный момент уже произведено около 25 тысяч изделий с использованием новой технологии алюминиевого литья.