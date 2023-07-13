АвтоВАЗ провел модернизацию автомобилей LADA Niva Legend, которая должна сделать салон более комфортным.

Отмечается, что производитель установил новые элементы шумоизоляции, из-за чего посторонние звуки больше не будут проникать в салон внедорожника. Это повысит акустический комфорт для водителя и пассажиров.

Специалисты рассказали, что шумоизоляционные элементы встроены в ковер пола. На арках колес использованы обновленные кожухи с ворсом, чтобы защитить металл от повреждений, а также устранить шум от бьющегося о металлические компоненты гравия.

Испытания модернизированной «Нивы» прошли успешно, совсем скоро она выйдет на российский рынок. Цену производитель пока не озвучивает, но по некоторым слухам она будет выше, чем до обновления.