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АвтоВАЗ провел модернизацию автомобилей LADA Niva Legend, которая должна сделать салон более комфортным.

Отмечается, что производитель установил новые элементы шумоизоляции, из-за чего посторонние звуки больше не будут проникать в салон внедорожника. Это повысит акустический комфорт для водителя и пассажиров.

Специалисты рассказали, что шумоизоляционные элементы встроены в ковер пола. На арках колес использованы обновленные кожухи с ворсом, чтобы защитить металл от повреждений, а также устранить шум от бьющегося о металлические компоненты гравия.

Испытания модернизированной «Нивы» прошли успешно, совсем скоро она выйдет на российский рынок. Цену производитель пока не озвучивает, но по некоторым слухам она будет выше, чем до обновления.

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