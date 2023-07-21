Завод АвтоВАЗ занялся борьбой с дилерами, которые завышают цены на автомобили Lada. РИА Новости пишет, что производитель проводит регулярные проверки, в некоторых случаях даже прибегая к тайным закупкам.

Глава концерна АвтоВАЗ Максим Соколов ранее описал последствия, которые ожидают завышающих цены дилеров. По его словам, в отношении них будут приняты жесткие меры вплоть до прекращения сотрудничества.

Покупателей авто призывают связываться с руководством компании по телефонам горячей линии и сообщать о чрезмерно высоких ценах на автомобили Lada. Напомним, АвтоВАЗ еще в мае текущего года установил максимальные цены, по которым машины могут продаваться в дилерской сети. Также представители концерна заявили, что намерены постоянно контролировать наценки.