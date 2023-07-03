Старые модели “Нивы” будут производить вплоть до 2027 года. При этом не исключено, что автомобили подвергнутся небольшой доработке и модернизации. Об этом сообщает паблик Avtograd news со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что уже собрано несколько автомобилей в новой комплектации. В частности, их оборудовали фетровыми подкрылками колёсных арок, цельноформованным ворсовым ковром салона и так далее. Отмечается, что изменения оказались не слишком значительными и пока не особо понятно, будут ли они применяться к машинам в серийном производстве.

Одной из главных проблем, которые могут повлиять на серийное производство обновлённых “легендарных нив”, может стать проблема с поставкой комплектующих. Напряжённая обстановка с ними, возникшая ещё в прошлом году, пока ещё сохраняется.