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Журнал “За рулем задался целью выяснить, насколько выросли цены на самые популярные в России авто на вторичном рынке за последние три года. Эксперты учитывали период с января по май текущего и 2020 годов.

В результате лидером по подорожанию оказалась LADA Priora, цена которой выросла на 39,5% и составляет около 300 тысяч рублей. Вторую позицию занимает ВАЗ-2114 “Самара”. Цена на этот автомобиль возросла за три года на 34,8 процента. Доля рынка упомянутых моделей составляет 5,3 и 3,7% соответственно.

На третьем месте – “народная” LADA Granta, которая подорожала на целых 76,9 процента. Она занимает долю в 2,9% и стоит сегодня в среднем 545 тысяч рублей.

В пятерку также вошли автомобили ВАЗ-2107 и Ford Focus. Отечественная модель обойдется в 90 тысяч, что на 63,6% дороже, чем в 2020 году. Иномарку можно приобрести за 525 тыс. руб (+52,2%).

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