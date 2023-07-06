Более 2 488 километров удалось преодолеть автомобилю, работающему на водороде, без дозаправки. Это новый мировой рекорд. Его установила группа студентов из Делфтского технического университета. Об этом пишет издание Ferra.

Испытания проходили на пятикилометровом круге. Побить рекорд энтузиасты пытались на протяжении трёх дней. За рулём эко-автомобиля побывало 11 человек. В итоге рекорд был поставлен. Сам автомобиль весит всего 72 килограмма и может развивать скорость до 45 километров в час. Он небольшой и имеет обтекаемую форму для лучшей аэродинамики.

Водородное топливо считается самым экологически чистым. Его получают расщепляя воду на непосредственно водород и кислород. Затем при контакте водорода и кислорода образуется водяной пар, из которого уже выделяется энергия, необходимая для работы двигателя автомобиля.