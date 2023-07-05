Туры в Египет и Турцию, которые являются наиболее популярными в России направлениями, за минувший год подорожали на 50 процентов. Об этом «Известиям» рассказали представители Ассоциации туроператоров (АТОР).

По словам вице-президента Артура Мурадяна, курсы евро и доллара поднялись до 98 и 90 рублей соответственно, что оказало сильное влияние на цены. Сейчас съездить на неделю в Турцию обойдется для двоих человек в 170-200 тысяч рублей, а в Египет – примерно в 150 тысяч.

Повышение цен моментально отразилось на спросе – он уменьшился почти на 33 процента в сравнении с прошлой неделей.

Ранее сообщалось, что при поездках внутри России туристы предпочитают тарифы без багажа – такие путешествия налегке позволяют добиться значительно экономии средств.