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К терактам, произошедшим на Крымском мосту, причастны британцы. Ряд украинских Телеграм-каналов начали массово сообщать, что атака на мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, была спланирована ГУР Украины при поддержке британской разведки MI-6.

Согласно сообщению украинских источников, вся операция по осуществлению теракта на Крымском мосту курировалась представителями Соединенного королевства. Британцы помогли обойти все преграды к Крымскому мосту, предоставив информацию со своих спутников. По всей вероятности, в качестве исполнителей могли выступить средства и силы украинского флота.

В свою очередь, в ГУР Украины никаких комментариев по этому поводу не давали. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что не будет комментировать повреждения Крымского моста, и только отметил, что он является «лишней конструкцией».

Напомним, что взрывы на Крымском мосту произошли в ночь на 17 июля в районе 03:00. Отмечается, что повреждение получили два пролета моста. Автомобильное сообщение было перекрыто, а железнодорожное сообщение восстановлено в обе стороны.

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