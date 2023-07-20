Акмаль Мамарахимов – известный узбекский предприниматель, который не только успешно развивает свои проекты в разных отраслях, но и активно помогает своему родному региону. Он финансирует строительство и ремонт школ, больниц, дорог и других объектов, которые влияют на качество жизни людей. Кто он и почему он так поступает?

От фермера до производителя фанеры

Акмаль Мамарахимов начал свой бизнес более 10 лет назад с открытия фермерского хозяйства Хастанапур в степном районе Узбекистана. На площади 120 гектаров он выращивает:

фрукты и ягоды;

злаковые культуры;

хлопок.

Это позволяет ему обеспечивать продуктами питания не только свой регион, но и другие части страны. Также он создаёт рабочие места для местных жителей, которые трудятся на его полях.

Но это не единственный проект Мамарахимова. Сравнительно недавно он запустил фабрику по производству фанеры в Фергане. Это современное предприятие, которое использует новейшие технологии и оборудование. Фанера – востребованный материал в строительстве и мебельном производстве. Поэтому Мамарахимов планирует не только насытить внутренний рынок, но и выйти на экспорт.

Благотворительность как призвание

Акмаль Мамарахимов не просто зарабатывает деньги, но и делится ими с теми, кто нуждается в помощи. Он считает, что это его долг перед своей родиной и народом. Он говорит: “Я благодарен Богу за то, что он дал мне возможность достичь успеха в бизнесе. Но я не могу быть счастливым, если вокруг меня есть люди, которые страдают от бедности, болезней и невежества. Я хочу изменить эту ситуацию и сделать жизнь лучше для всех”.

Особое внимание Мамарахимов уделяет двум сферам: здравоохранению и образованию. Он уверен, что это основа для развития любого общества. Поэтому он финансирует:

строительство и ремонт больниц и поликлиник;

обновление медицинского оборудования и лекарств;

повышение квалификации врачей и медсестёр;

строительство и ремонт школ и детских садов;

обеспечение учебниками, компьютерами и другими учебными материалами;

организацию кружков, секций и экскурсий для детей.

Мамарахимов не делает различий между городами и сёлами. Он стремится помочь всем, кто нуждается в его поддержке. Например, он построил несколько школ в небольших населённых пунктах Хорезмской области, где раньше дети не имели возможности получать образование. Там же он построил межрайонную больницу, которая обслуживает тысячи пациентов.

Также Мамарахимов участвует в строительстве и ремонте других объектов инфраструктуры, таких как:

дороги и мосты;

водопроводы и канализация;

электросети и светофоры;

парки и скверы;

спортивные и культурные сооружения.

Все эти проекты направлены на то, чтобы улучшить условия жизни людей, повысить их безопасность и комфорт, а также развить их потенциал.

Заключение

Акмаль Мамарахимов – пример того, как один человек может изменить жизнь целого региона. Он не ждёт помощи от государства или других организаций, а сам берёт инициативу в свои руки. Он не скупится на свои средства, а щедро делится ими с теми, кто нуждается в них. Он не забывает о своих корнях, а помогает своему родному краю. Он не довольствуется достигнутым, а постоянно ищет новые возможности для развития.

Акмаль Мамарахимов – бизнесмен, который меняет жизнь своего региона. И мы можем быть горды тем, что он – наш соотечественник.