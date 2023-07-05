Эксперты портала 66.ru высказали мнение, что отечественный автопром «умер». При этом они обращают внимание на то, что в соседних государствах ситуация с производством автомобилей существенно улучшается.

Основная проблема связана, разумеется с «исходом» из страны зарубежных компаний. Именно из-за этого крупнейший автопром Восточной Европы последних лет, который выводил на рынок три миллиона автомобилей в год, фактически остановился. После ухода иностранных компаний производственные мощности тоже снизились чуть ли не до нуля.

При этом в других странах все выглядит гораздо более оптимистично. В Белоруссии и Казахстане, к примеру, начали активно работать китайские автопроизводители, которые налаживают изготовление своих авто. В России же они пока не спешат открывать предприятия, из-за чего многие цеха либо не работают вообще, либо перепрофилируются под выпуск другой продукции.