Российский подросток избил взрослого мужчину, который толкнул его младшего брата, в Архангельске. В результате происшествия в отношении 17-летнего подростка было заведено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации регионального управления Следственного комитета Росси (СКР), 41-летний мужчина вел себя агрессивно по отношению к 13-летнему школьнику. После словесного конфликта мужчина толкнул подростка в грудь и тот упал на землю. Вступиться за своего младшего брата решил 17-летний юноша. Он жестоко избил обидчика, нанеся 41-летнему мужчине множественные удары по голове палкой.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, проводят допросы всех свидетелей случившегося, а также занимаются сбором доказательной базы. При этом на допросе 17-летний юноша раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.