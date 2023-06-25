Издание «Вокруг ТВ» опубликовало фотографии представительниц отечественного шоу-бизнеса, которые не боятся демонстрировать фигуру в купальнике уже не в молодом возрасте. Эти знаменитости ведут активный образ жизни, занимаются спортом, ухаживают за своей фигурой, чтобы поддержать ее форму.

Российские звезды нередко публикуют в соцсетях фотографии в эффектных купальниках на берегу океана во время летнего отдыха. Причем это делают знаменитости даже в достаточно зрелом возрасте, которые не боятся критики со стороны публики.

67-летняя Лариса Долина ведет активную концертную деятельность. Артистка выбирает очень часто смелые наряды. Она тщательно следит за фигурой и результатами своих достижений делится с поклонниками. Долина опубликовала фотографию в купальнике, и, несмотря на критику со стороны окружающих, написала, что любит себя и живет полной жизнью.

Еще одна популярная исполнительница – Лолита Милявская активно демонстрирует публике откровенные наряды. Она не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов. Результатами она смело делится со своими подписчиками.