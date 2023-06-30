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В пляжном городе Сочи, на берегу Черного моря, прошла оригинальная мероприятие – похоронная вечеринка. Видео с этого необычного события были опубликованы в Telegram-канале «Сочи Онлайн».

Тематический ивент, получивший название «Tinder, гудбай!», был организован в честь ухода популярного дейтинг-сервиса из России. Мероприятие состоялось 29 июня на пляже «Рапан».

Несколько десятков гостей в траурных нарядах приняли участие в этой особой церемонии. Поднявшись к микрофону, они произносили речи о своем опыте использования приложения для знакомств и делились своими личными историями. Затем участники церемонии символически кладут по две красные гвоздики к импровизированному надгробию, напоминающему экран смартфона.

К концу этой шуточной панихиды организаторы мероприятия призывали всех присутствующих больше вкладываться в настоящие, живые знакомства.

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