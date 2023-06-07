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Согласно отчету Комитета по благоустройству Петербурга, в Пушкине оборудовали 33 остановочных павильона, всего за 2022 год в Петербурге установили порядка 200 павильонов, в 2023 планируют установить еще 862 остановки.

По словам представителя подрядчика ООО «Фавор-Гарант», павильоны устанавливают в три этапа, работы к 8 июня. Но горожане обратили внимание, что новые павильоны не соответствуют климатическим условиям: места под козырьком слишком мало, скамейка – короткая, а ветрозащитное стекло не спасает от холода.

Жители пишут, что, если бы чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов хотя бы раз постояли на такой остановке в непогоду, они бы более рационально подошли к выбору павильонов.

«У нас постоянно ветра, дожди, зимой ветра. Как укрыться в этой остановке!!! Хотелось бы всех, кто это придумал – и Беглова, поставить в дождь и ветер и зимой поставить на час в эту остановку. Может, тогда бы начали думать, а если сами не понимают пусть на всеобщее обсуждение образец покажут, народ им подскажет наилучший вариант, а то, что сейчас, это мартышкин труд!» — возмущается жительница.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры оправдались тем, что конструкции были выбраны в соответствии с эргономическими параметрами, причем павильон должен соответствовать архитектурному стилю и быть компактным. Горожане указывают на неудобства остановок на Московском и Пулковском шоссе, потому что автобуса приходится ждать достаточно долго.

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