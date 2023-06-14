Аналитик по недвижимости Андрей Ворсов, проживающий в Анапе, поделился своими наблюдениями о ситуации с туристическим потоком в городе. По его словам, в последнее время значительно сократилось количество посетителей на этом популярном курорте, и путешественники буквально бегут из Анапы.

Одной из главных причин недовольства как приезжих, так и местных жителей, является состояние водной среды. В центре города запрещено купаться, а на пляжах часто встречается большое количество водорослей.

Кроме того, Ворсов отмечает, что в городе предлагается «дикий анапский сервис». На курорте есть лишь несколько заведений, которые активно работают над своей репутацией и предоставляют качественное обслуживание посетителям.

Среди других проблем, указанных агентом, стоит выделить проблемы с пробками, скученностью населения и слабым развитием социальной инфраструктуры.

Ранее один российский турист, посетивший Анапу, заявил, что он «навсегда забыл про это место». Он также отметил, что некоторые туристы воспринимают концепцию «все включено» как разрешение не убирать за собой. Мужчина критиковал высокие цены на отечественном курорте, которые не всегда соответствуют качеству товаров и услуг.