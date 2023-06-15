В Дальнегорске произошла коммунальная авария в одном из многоквартирных домов, но чиновники игнорируют ситуацию, а в «Горводоканале» отказываются устранять последствия происшествия. При этом плановый ремонт труб запланирован только в 2043 году.

Тревогу забила одна из местных жительниц, ее обращение опубликовали в ТГ-канале Administration_Dalnegorsk. Она сообщила, что в ее доме №1 на улице 8 Марта затопило четыре квартиры на втором этаже. Однако ЖКХ не спешит приступать к ремонту.

Администрация Дальнегорского городского округа во главе с Александром Теребиловым никак не прокомментировали произошедшее. Чиновники игнорируют жалобы жильцов, заставляя их самостоятельно решать проблемы.

В то же время Дальнегорск лидирует в Приморском крае по росту тарифов на коммунальные услуги. По словам местных жителей, качество ЖКХ-услуг в городе находится на крайне низком уровне, что подтверждается множеством жалоб. Ранее СМИ уже сообщали, что монополизация рынка и отсутствие конкуренции среди управляющих компаний, обслуживающих дома в Дальнегорске, являются еще одной причиной коммунальных проблем в городе.