Обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина считает, что Запад начал возобновлять свое сотрудничество с Российской Федерацией. Свое мнение она обосновывает тем, что бельгийский депозитарий Euroclear решил вернуться к обслуживанию некоторых российских облигаций, погашение которых намечено в 2025 году.

Однако представители клиринговой компании предупредили инвесторов, что произведение расчетов будет возможно лишь после скрупулезной проверки. К тому же, они могут быть прекращены в любой момент.

По мнению инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, решение бельгийцев связано с намерением депозитария привлечь новых партнеров. А таким образом компания продемонстрирует свою надежность.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает несколько иначе. По его мнению, Запад уже осознал, что украинский конфликт завершится явно не в его пользу. А таким образом западные страны демонстрируют свою готовность пойти на компромисс во время переговорного процесса.