По мнению некоторых автовладельцев, колесные диски составляют 50 процентов эффектного внешнего вида машины. Но в процессе выбора внимание нужно обращать не только на красоту, но и на другие критерии. Ведь от правильного подбора шин и дисков вполне может зависеть управляемость машины.

Подойдет ли диск для авто

Именно на этот вопрос нужно ответить в первую очередь, а для этого потребуется уделить пристальное внимание центру детали и следующим параметрам, так или иначе с ним связанным:

диаметр центрального отверстия. Он может быть либо равным родному, либо немного превышать его. Во втором случае разницу можно компенсировать с помощью специально предназначенных колец;

количество крепежных отверстий, а также диаметр окружности, на которой они находятся. Эти параметры должны быть точно такими же, как и у производителя безо всяких исключений;

вылет диска, который может быть нулевым, положительным или отрицательным. Именно от данного параметра во многом зависит устойчивость и управляемость авто, поэтому важно, чтобы он не отклонялся от штатного более, чем на 3-5 миллиметров.

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Типы колесных дисков: литые или штампованные

Штампованные диски можно назвать самыми распространенными из-за их низкой стоимости. Кроме того, они могут применяться на любых дорогах, так как в случае деформации можно легко вернуть первоначальную форму изделия.

К минусам относятся неприглядный внешний вид, который можно изменить лишь с использованием колпаков из пластика, низкая эффективность охлаждения тормозной системы, а также невозможность поставить тормозные суппорты увеличенных размеров из-за маленького внутреннего объема.

Все подобные минусы заставляют автолюбителей искать альтернативные варианты и в подавляющем большинстве случаев они быстро обнаруживаются в виде литых дисков. Они обходятся гораздо дороже, но обладают небольшим весом и значительно улучшают внешний вид авто.

Существенным минусом является сложность восстановления формы дисков в случае их деформации. Самостоятельно выполнить его практически невозможно.

Помимо этого, существует еще две разновидности автомобильных дисков:

кованые, которые являются самыми легкими и в то же время наиболее прочными. По внешнему виду они не уступают, а иногда и превосходят литые, но и обходятся несколько дороже;

сборные конструкции являются самыми дорогими, но зато позволяют экспериментировать с внешним видом, комбинируя все перечисленные выше решения или придумывая новые. В случае повреждения имеется возможность заменить только деформированную часть, что удешевляет ремонт. К минусам относится большой вес в сравнении с другими разновидностями изделий.

Какой выбрать тип дисков в конкретном случае? В основном это зависит от вкусовых предпочтений автолюбителя. Ну и конечно, от его финансовых возможностей. В компании “Везем колеса” всегда можно сэкономить и приобрести штампованные, но весьма качественные и эстетические изделия. Либо же выбрать легкосплавные диски, которые существенно улучшат внешний вид любой машины.