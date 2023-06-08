В последние дни на Запорожском направлении складывается достаточно сложная ситуация. Ведь в сравнении с боевыми действиями на Донбассе, ранее здесь было относительно спокойно. И теперь ВСУ активно стали атаковать данное направление. Но российские войска держат оборону.

Однако бои на Запорожском фронте сейчас происходят достаточно тяжелые и кровопролитные. Противник регулярно атакует первую линию обороны ВС России. Военные корреспонденты отмечают, что ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону с юго-восточной стороны населенного пункта Орехов в направлении села Работино.

Сообщается, что во время своих наступательных действий на Запорожском направлении ВСУ впервые использовали полученные от Запада немецкие танки Leopard 2А4. По имеющимся данным, на этом направлении было замечено как минимум 7 единиц немецких боевых машин.

По данным военкоров Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские силы уже смогли уничтожить 16 единиц боевых машин противника западного образца, среди которых были БТР американского и БМП шведского производства.