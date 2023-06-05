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Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил о более масштабных попытках украинских войск к контрнаступлению, которые начались с утра. Он отметил, что ВСу наносят удары восточнее, чем вчера, и назвал сложившуюся ситуацию «тревожной».

Ранее Владимир Рогов уже указывал на активные боевые действия в районе Времевского выступа на Запорожском направлении, которые были возобновлены 5 июня с четырех часов утра по московскому времени.

Напомним, что год назад, в феврале 2022 года президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации на Украине, которая стала ответом на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Однако это решение российского президента вызвало ряд санкций, которые ввели против России США и их союзники на Западе.

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