По информации Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», всю ночь на 1 июня боевики вооруженных сил Украины обстреливали населенные пункты Шебекинского округа Белгородской области.

После мощной артподготовки противник рано утром в составе двух тактических групп с поддержкой бронетехники попытался перейти границу Белгородской области сразу в нескольких местах.

Сообщается, что украинские боевики при поддержке огня из танка и артиллерии попытались прорваться через границу на легкой бронированной и инженерной технике, предназначенной для прохождения минных полей, в районе населенного пункта Новая Таволжанка.

В окрестностях города Шебекино пункт пограничного перехода попал под обстрел танка вооруженных сил Украины. Также боевое столкновение с украинскими подразделениями было зафиксировано в окрестностях населенного пункта Середа, расположенном в Шебекинском округе.

Часть украинских боевиков и техники подорвалась на минных полях, а другая часть была уничтожена артиллерийским и минометным огнем ВС России. В настоящий момент на границе в Белгородской области продолжаются артиллерийские дуэли.