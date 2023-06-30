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Координатор одного из российских подразделений с позывным «Али» сообщает о успешном уничтожении боевиков Вооруженных Сил Украины и их техники в Запорожской области. По его данным, передвижение противника было замечено на линии соприкосновения неподалеку от населенного пункта Степногорск в Васильевском районе.

В результате артиллерийского удара, проведенного российскими войсками по противнику, более 100 боевиков и три грузовика «Камаз» были уничтожены.

Военный отмечает, что это была очередная попытка противника начать наступление. Однако украинские Вооруженные силы неоднократно пытались прорваться, но все их попытки оказывались безуспешными. Российская армия прочно и уверенно стоит на своих позициях.

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