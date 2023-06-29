В Херсонской области российские военные активно выталкивают остатки десантных отрядов Вооруженных сил Украины из-под Антоновского моста. Начальник штаба полка, известный по позывному Белый, поделился этой информацией с РИА Новости.

По словам военного, разрушение Каховской ГЭС вынудило российские Вооруженные силы снять свои наблюдательные посты и отряды со здания на острове между двумя берегами. Используя преимущество более высокого берега, противник, малыми группами, смог проникнуть в разрушенные здания и занять позиции под Антоновским мостом. В настоящее время российская сторона восстанавливает свои боевые порядки.

Офицер Белый предположил, что эти действия имеют больше политическую значимость, чем военную. ВСУ пытаются показать свое присутствие на данном направлении. Однако он назвал все эти действия украинских военных самоубийственными.

В настоящее время российские военные наносят огневое поражение противнику и загоняют его под мост, продолжая активные действия на данном участке.