ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает о комбинированном ударе, нанесенном по Украине в несколько волн.

В соответствующей публикации отмечается, что ночью и утром производились атаки с использованием ракет и «шахидов». Взрывы раздавались в Киеве, его окрестностях и в Кривом Роге. В Харькове был зафиксирован удар по инфраструктурному объекту и складам в Салтовском районе.

Предыдущие сообщения от «Русской Весны» свидетельствовали о том, что около десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС нанесли удары по Украине, находясь в воздушном пространстве над Каспийским морем.

Военкоры отмечают большое количество бортов, что является отличием от событий, происходивших с октября прошлого года. По их подсчетам, Ту-95 могли выпустить около 80 ракет.

Вам может понравиться

Улучшение погоды в ДНР позволяет активизировать работу авиации ВКС РФ на Времевском выступе

На Времевском выступе после двух суток проливных дождей снова светит солнце, что благоприятствует работе авиации. Российские военные беспилотники, штурмовики, ударные вертолеты и фронтовые бомбардировщики уже с раннего утра приступили к

Сибирские ученые создали проект фермы по выращиванию вешенок на Луне

Группа ученых из Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН создали совместный проект фермы, который позволит выращивать вешенки на межпланетной станции. Космическая ферма состоит из двух модулей, которые соединены

Иностранным туристам рекомендуют избегать и остерегаться Америки

Страхи относительно массовых расстрелов в США могут отразиться на посещении лос-анджелесского Чемпионата мира по футболу 2026 года иностранными болельщиками. Как сообщает НКО “Архив насилия с огнестрельным оружием” (GVA), 2023 год