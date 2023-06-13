Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает о комбинированном ударе, нанесенном по Украине в несколько волн.

В соответствующей публикации отмечается, что ночью и утром производились атаки с использованием ракет и «шахидов». Взрывы раздавались в Киеве, его окрестностях и в Кривом Роге. В Харькове был зафиксирован удар по инфраструктурному объекту и складам в Салтовском районе.

Предыдущие сообщения от «Русской Весны» свидетельствовали о том, что около десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС нанесли удары по Украине, находясь в воздушном пространстве над Каспийским морем.

Военкоры отмечают большое количество бортов, что является отличием от событий, происходивших с октября прошлого года. По их подсчетам, Ту-95 могли выпустить около 80 ракет.