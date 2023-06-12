Согласно сообщениям военных корреспондентов, российские силы перешли в контратаку на ранее утраченные участки фронта на Времевском выступе. Наступление ведется 127-й дивизией ВС России при массированной поддержке авиации. На данный момент российские бойцы ведут наступление на населенный пункт Нескучное и выбивают украинских боевиков. Также выбивается противник и из села Макаровка.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» журналисты сообщают, что сейчас на данном участке фронта идут серьезные бои, активно работает ствольная и реактивная артиллерия.

По словам военкоров, ранее появившаяся информация о ситуации на окраинах Старомлиновки не соответствует действительности. Подразделения ВСУ находятся на значительном расстоянии от вышеуказанного села. «Враг далеко от этого населенного пункта», — подчеркнули российские военнослужащие, с которыми пообщались военные корреспонденты.