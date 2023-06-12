ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно сообщениям военных корреспондентов, российские силы перешли в контратаку на ранее утраченные участки фронта на Времевском выступе. Наступление ведется 127-й дивизией ВС России при массированной поддержке авиации. На данный момент российские бойцы ведут наступление на населенный пункт Нескучное и выбивают украинских боевиков. Также выбивается противник и из села Макаровка.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» журналисты сообщают, что сейчас на данном участке фронта идут серьезные бои, активно работает ствольная и реактивная артиллерия.

По словам военкоров, ранее появившаяся информация о ситуации на окраинах Старомлиновки не соответствует действительности. Подразделения ВСУ находятся на значительном расстоянии от вышеуказанного села. «Враг далеко от этого населенного пункта», — подчеркнули российские военнослужащие, с которыми пообщались военные корреспонденты.

Вам может понравиться

В парламенте сидят антинародные посланники: Костров призвал разгонять «болото» петербургского ЗакСа

Координатор движения Центральный район за комфортную среду обитания Ярослав Костров высказался о работе петербургского парламента. По его словам, в Законодательном Собрании сидят «антинародные посланники», продвигающие интересы застройщиков, а не горожан.

Общественница Кузнецова: петербургские депутаты показали некомпетентность при подготовке поправок к закону о КРТ

Подготовленные петербургскими депутатами ЗакСа поправки к федеральному закону о Комплексном развитии территорий (КРТ) показали их некомпетентность. Предложения едва ли будут согласованы в Госдуме РФ, считает член общественного штаба по КРТ

Раскрыты неизвестные детали событий под Белгородом: «Убит полковник, мобилизованные попали под обстрел»

Глава Псковской области Михаил Ведерников во время беседы с журналистами издания «Царьград» рассказал, что во время проведения операции по борьбе с диверсантами в Белгородской области пострадали мобилизованные бойцы из Псковской