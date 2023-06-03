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Вооруженные силы России в зоне спецоперации активно применяют модернизированные фугасные снаряды, которые из старых советских бомб превратились в «умные» боеприпасы. Применение планирующих бомб в зоне СВО позволяет обойти зону ПВО противника и нанести ему значительное поражение.

Стоит отметить, что ВСУ на данный момент не имеют в своем арсенале эффективных средств защиты от данного вида боеприпасов. Именно поэтому модернизированные фугасные бомбы являются серьезной угрозой для военных объектов, техники и личного состава противника.

По мнению американских аналитиков, осуществить перехват «умных» снарядов даже сложнее, нежели гиперзвуковую ракету «Кинжал». Данные планирующие бомбы после сброса способны пролететь к заданной цели более шестидесяти километров.

В свою очередь, советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия располагает большим количеством авиационных бомб такого вида. Причем модернизировать их намного проще и дешевле, чем производить новые. Он подчеркнул, что попытки перехвата этих бомб не приносят особых результатов.

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