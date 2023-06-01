В ночь на 1 июня ВС РФ наносили новые удары по военным объектам на Украине. Больше всего атак пришлось на Киев, где одна из ракет вновь разорвалась рядом с комплексом зданий Главного управления разведки, пишет портал “Военное обозрение”.

В украинской столице сообщают об 11 взрывах подряд всего за несколько минут. Также киевские власти традиционно заявляют, что все ракеты были сбиты комплексами ПВО, а пожары и поражения целей – это лишь результат падения обломков. Но в подобные высказывания давно никто не верит.

Большинство прилетов пришлось на Днепровский район Киева. По имеющимся данным, там ВСУ разместили несколько западных зенитно-ракетных комплексов, а также технику натовского образца. Кроме того, рано утром в столице Украины объявили воздушную тревогу, но затем сообщили, что она оказалась ложной.