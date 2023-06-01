ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Освобождение Авдеевки позволит если не прекратить, то существенно уменьшить количество обстрелов мирных кварталов Донецка. Именно этот город ВСУ используют сейчас, чтобы наносить удары по столице ДНР, рассказал изданию “Известия” военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что 31 мая российские ВС вытеснили украинских боевиков с позиций под Ясиноватой и Красногоровкой. По словам эксперта, любой подобный успех является преимуществом, так как от наших подразделений требуется не только установить контроль над Авдеевкой, но и отогнать противника на 30-40 километров от населенного пункта.

В этом случае Киеву придется подтягивать для продолжения ударов по Донецку дальнобойную артиллерию и размещать ее в непосредственной близости от линии соприкосновения, подвергая серьезным рискам.

Напомним, по сообщениям Минобороны, 31 мая в районе Авдеевки был ликвидирован командный пункт националистического подразделения “Скала”,

Вам может понравиться

Священники были включены Минкультом в экспертные советы вместо нескольких режиссеров

Российским Министерством культуры из состава экспертных советов были исключены некоторые известные режиссеры. Соответствующий приказ был обнародован 30 мая. Отмечается, что в составе экспертных советов больше не будет Режиссеров Алексея Учителя,

Дмитрий Нагиев, пропавший с экранов, вновь вернулся в кино

Популярный российский актер Дмитрий Нагиев определенное время не появлялся на экранах телевизоров. Он даже отказался от проведения «Премии МУЗ-ТВ» и участия в шоу «Голос», в 11-м сезоне. Однако после длительного

“РВ”: украинский нацистский спецназ показал, как эвакуирует раненых

Для эвакуации раненных с поля боя украинский спецназ “Волки да Винчи” использует американскую бронетехнику. Её можно заметить в ролике, который публикует издание “Русская весна” (“РВ”). Процесс эвакуации снят и смонтирован