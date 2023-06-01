Освобождение Авдеевки позволит если не прекратить, то существенно уменьшить количество обстрелов мирных кварталов Донецка. Именно этот город ВСУ используют сейчас, чтобы наносить удары по столице ДНР, рассказал изданию “Известия” военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что 31 мая российские ВС вытеснили украинских боевиков с позиций под Ясиноватой и Красногоровкой. По словам эксперта, любой подобный успех является преимуществом, так как от наших подразделений требуется не только установить контроль над Авдеевкой, но и отогнать противника на 30-40 километров от населенного пункта.

В этом случае Киеву придется подтягивать для продолжения ударов по Донецку дальнобойную артиллерию и размещать ее в непосредственной близости от линии соприкосновения, подвергая серьезным рискам.

Напомним, по сообщениям Минобороны, 31 мая в районе Авдеевки был ликвидирован командный пункт националистического подразделения “Скала”,