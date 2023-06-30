Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ракетная атака российских войск на штаб Вооруженных сил Украины в Краматорске нанесла серьезный удар украинской армии. Он поделился своим мнением в интервью газете «Известия».

По словам Шурыгина, пока неизвестно, какие именно цели были уничтожены в результате атаки. Это могут быть как высокопоставленные военные, так и персонал в тылу. Однако, по его словам, не вызывает сомнений факт, что в результате атаки пострадали военные наемники.

Эксперт отметил, что в настоящее время нельзя сказать с точностью, какое влияние удар по штабу украинских сил окажет на обстановку на передовой. Он подчеркнул, что нужно дождаться момента, когда «исчезнут» из публичного поля определенные украинские генералы, чтобы понять, на кого именно был совершен удар.

Шурыгин предположил, что похожая ситуация могла произойти ранее с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым, так как с тех пор о них нет никаких сообщений.

Он заключил, что такие потери оказывают влияние на ход боевых действий.