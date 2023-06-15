Документальный фильм «Артемовск. Реквием по Бахмуту» был снят военными корреспондентами РИА Новости. Он рассказывает об освобождении города российскими войсками.

55-минутный фильм основан на материалах, которые журналисты Александр Харченко и Сергей Шилов собирали в течение нескольких месяцев в Артемовске, вплоть до его полного освобождения. Он содержит кадры, запечатлевшие боевые действия российских военных подразделений, а также интервью с бойцами и командирами.

«В течение 224 дней ведущие мировые СМИ следили за судьбой этого города. Мы провели последние месяцы в Артемовске, усердно документируя его освобождение, которое украинские власти обещали сделать неприступной крепостью. Война требовала постоянных усилий, и мы старались передать все новые события, несмотря на потери», – рассказал Александр Харченко.

Он отметил, что в фильме зрители смогут увидеть, через какие испытания прошли штурмовики – ожесточенные бои в городских условиях, ранения и гибель товарищей, радость победы.