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Минувшей ночью российские ВС нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Атакован аэродром в Староконстантинове, откуда накануне взлетали фронтовые бомбардировщики Воздушных сил Украины.

Вражеские самолеты нанесли удар ракетой Storm Shadow по Чонгарскому мосту, поэтому ночную атаку можно назвать возмездием ВКС РФ, сообщает портал “Военное обозрение”.

Сейчас ничего неизвестно о разрушениях или пострадавших на военном аэродроме. Можно лишь упомянуть, что удару он подвергается не в первый раз.

Украинская сторона заявляет, что все ракеты, которые были выпущены российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, перехвачены, ни одна из них якобы цели не достигла. Однако Киев делает такие заявления постоянно, что не мешает ВС РФ успешно уничтожать военную инфраструктуру противника.

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