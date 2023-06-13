Ссылаясь на «рост российской угрозы», глава генштаба Вооруженных сил Норвегии, Эйрик Кристофферсен выступил за увеличение намеченных ранее закупок новых подводных лодок для ВМС страны в полтора раза. Об этом сообщает норвежский военный портал Forsvaretsforum. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Норвегия заказала у германской судостроительной компании Thyssenkrupp Marine Systems строительство четырех новых подводных лодок, но высший военачальник страны генерал армии Эйрик Кристофферсен считает, что этого недостаточно. В своем последнем докладе правительству Норвегии он ссылается на «рост российской угрозы» и рекомендует в приоритетном порядке увеличить количество заказанных подводных лодок с четырех до шести единиц.

«Увеличение количества подводных лодок удвоит оперативную готовность. Субмарины трудно обнаружить противнику в их подводном положении, и в среднесрочной перспективе не выявлено ни одной технологии, которая бросит вызов этому», – отметил генерал Кристофферсен в своем 68-страничном докладе. Там же было указано, что установленные ранее сроки поставки новых подводных лодок требуют больших инвестиций в продление срока службы подводных лодок класса «Ула», построенных на верфях Германии в 1987-1992 годах.

При этом в документе отмечается, что «Россия разрабатывает и эксплуатирует современные, бесшумные и мощные подводные лодки», и что ее главная военно-морская база расположена на Кольском полуострове – в близком соседстве с Норвегией. Генерал Кристофферсен также настаивает на том, что «значительные финансовые интересы Норвегии в морском и прибрежном энергетическом секторе делают необходимым усиление способности норвежских вооруженных сил действовать как под водой, так и на поверхности и в воздухе».

Кроме того, продолжает он, «проведение противолодочных операций требует постоянных инвестиций в дополнительные возможности, такие как спутниковое наблюдение, различные сенсорные системы, стационарные или бортовые надводные корабли, морские патрульные самолеты и подводные лодки».

«Новые подводные лодки для Норвегии имеют рабочее обозначение как тип «212 CD» и основаны на конструкции немецкой подводной лодки типа «212A», которые в настоящее время находятся на вооружении ВМС Германии и Италии», – поясняет Forsvaretsforum.

Германская компания-подрядчик ранее сообщала, что у Норвегии есть возможность получить до четырех лодок в дополнение к текущему заказу, и что любой запрос на это должен быть отправлен не позднее осени 2024 года.

«Имея шесть подводных лодок, мы сможем иметь две боеспособные лодки, постоянно находящиеся в районе боевых действий», – указывал бывший капитан подводной лодки Якоб Бёрресен в военном журнале Norges Forsvar еще в 2017 году.

Контр-адмирал и главнокомандующий ВМС Норвегии Руне Андерсен заявил в интервью Forsvaretsforum, что полностью поддерживает рекомендацию генерала Кристофферсена расширить заказ с четырех до шести подводных лодок. По его словам, «Четыре подводных лодки – это минимальное число субмарин, которое мы должны иметь, чтобы получить их разумную оперативную постановку на боевое дежурство».

Андерсен также поддерживает рекомендацию, данную главой штаба норвежских Вооруженных сил, о поэтапной замене более новыми кораблями фрегатов класса Fridtjof Nansen в качестве «менее приоритетной» задачи, которую планируется начать реализовывать не ранее 2035 года. До этого срока все имеющиеся четыре фрегата класса Fridtjof Nansen, построенные в Испании и введенные в строй ВМС Норвегии в период с 2006 по 2011 гг., должны иметь так называемую «корабельно-техническую готовность».

Что касается фрегатов класса «Фритьоф Нансен», Forsvaretsforum предпочел не напоминать, что изначально у ВМС Норвегии их было пять. KNM Helge Ingstad был серьезно поврежден в 2018 году после столкновения с крупным нефтяным танкером в норвежских водах недалеко от терминала Стуре, и в конечном итоге списан.

В докладе генерала Кристофферсена относительно фрегатов следующего поколения также содержится рекомендациях увеличить их количество до 6 единиц. Предполагается, что эти будущие фрегаты должны быть оснащены вертолетом, предназначенным для борьбы с подводными лодками, но как вариант – и воздушными беспилотниками, «если данная технология будет достаточно зрелой к моменту их принятия на вооружение».