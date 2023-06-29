Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо развенчал слухи, запущенные в украинском интернет-пространстве, что ВСУ создали плацдарм в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Сети появилась информация, что украинские боевики якобы смогли закрепиться в районе антоновского моста на левобережье. По слухам, ВСУ создали плацдарм и уже готовы идти в контратаку.

Владимир Сальдо опроверг эти слухи в своем Телеграм-канале. По его словам, «наши ребята стоят твердо». Он подчеркнул, что противнику не удаться создать плацдарм в районе Антоновского моста, так как российская артиллерия активно работает. А у боевиков нет никакого наступательного потенциала.

За минувшие сутки российские бойцы смогли потопить шесть лодок противника, пытавшегося попасть на левобережье Днепра. Они собирались осуществить высадку возле опор Антоновского моста. Однако по ним активно сработала российская артиллерия. По словам Сальдо, отряд ВСУ, находившийся на правом берегу в итоге даже не смог осуществить полную подготовку к переправе.