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На фоне катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС, в Херсонской области Украина оказалась втянута во внутренние конфликты и борьбу за власть.

Врио губернатора области, Владимир Сальдо, рассказал о “разборках за дележку власти” между украинскими властями. Его слова приводит издание URA.

Сальдо подчеркнул, что в результате этих “разборок” наибольшей страдает мирное население Украины, особенно те, кто находится в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Вместо того, чтобы объединиться и сосредоточить усилия на помощи пострадавшим от катастрофы, политические споры и внутренние разногласия препятствуют оказанию неотложной помощи.

Подрыв Каховской ГЭС произошел 6 июня, и по словам министра строительства и ЖКХ России, Ирека Файзуллина, вооруженные силы Украины до сих пор обстреливают затопленные территории, что препятствует работе российских спасателей и исследованию местности.

Ситуация становится все более сложной, и наряду с катастрофой, население Херсонской области оказывается пленником политических противоречий и борьбы за власть, вместо того чтобы получить необходимую помощь и поддержку в эти непростые дни.

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