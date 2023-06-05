Американские бронированные автомобили MaxxPro, переданные ВСУ, были подбиты российскими силами под Угледаром. Соответствующие видеокадры появились в Телеграм-канале «Военный осведомитель».

На опубликованном видео можно рассмотреть, что несколько пустых американских бронеавтомобилей MaxxPro находятся в поле. На фоне слышны взрывы от ударов РСЗО. Съемка видео проводилась в 50-ти метрах от подбитой бронетехники.

Ранее представители Министерства обороны Российской Федерации сообщили, что российскими силами были сорваны попытки украинской армии провести крупномасштабные наступательные действия на нескольких участках фронта на Донбассе.

ВС России продолжают проводить специальную военную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации, в том числе и защиты граждан республик ЛДНР от преступных действий киевского режима. На протяжении девяти лет украинские боевики беспощадно атаковали мирную инфраструктуру Донбасса, в результате чего гибло множество мирных жителей. Но теперь российская армия планомерно освобождает республики от украинских националистов.