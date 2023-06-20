В ходе ожесточенного боя с украинскими боевиками экипаж российского вертолета Ка-52 продемонстрировал высочайший уровень мастерства и боевой выносливости, вернувшись на базу без хвостовой части.

Видеокадры, которые были распространены в сети, запечатлели момент, когда воздушному тяжеловесному аппарату оторвало хвостовую часть после выполнения боевой задачи. Обычно подобные технические поломки приводят к потере контроля над машиной и ее падению. Однако пилоты экипажа продолжили полет и успешно достигли российской базы, не повредив боевую машину.

Эксперты отмечают, что российский Ка-52 впечатляет западных специалистов своими боевыми характеристиками, выполняя сложнейшие задачи в зонах специальных операций. Благодаря военной авиации были уничтожены множество натовских танков и бронемашин на различных направлениях боевых действий.