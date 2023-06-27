Представители демократической и республиканской партий в Конгрессе США выразили серьезную тревогу относительно потенциальных последствий, которые могут возникнуть из-за распространения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с этим, они разработали законопроект, предусматривающий разрешение для американских правоохранительных органов на использование систем обнаружения и уничтожения БПЛА. Информацию об этом сообщает издание «Непросто» со ссылкой на Reuters.

Законопроект также предусматривает закрепление полномочий и прав Администрации транспортной безопасности США в отношении противодействия беспилотникам.

Конгрессвумен Хулахан подчеркнула, что сейчас недостаточно законодательных актов, обеспечивающих защиту американского народа от возможных катастрофических последствий, связанных с атаками БПЛА. Политик отметила, что инициатива по созданию данного законопроекта была вдохновлена вопросами безопасности во время проведения масштабных мероприятий особой важности, таких как инаугурация президента и крупные спортивные события вроде Олимпийских игр.