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Руководство Соединенных Штатов Америки объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, однако сразу же предупредило Киев, что американское оружие не должно быть использовано для атак на территорию Российской Федерации.

В новый пакет военной помощи от США войдут системы противовоздушной обороны, большое количество боеприпасов и другие виды вооружений. При этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поддерживает организацию Киевом атак внутри России.

По информации Министерства обороны США, общая сумма американской военной помощи, выделенной Украине с момента начала специальной военной операции, уже составила примерно 37,6 миллиардов долларов. Оборонное ведомство США подтвердило, что тесно сотрудничает с киевским режимом в вопросе предоставления необходимых систем вооружения для организации будущего контрнаступления на востоке и юге Украины.

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