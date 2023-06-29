45-летний житель населенного пункта Харагун в Забайкальском крае избил и изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу. Девушка сопротивлялась до последнего, но когда она потеряла сознание от сильных побоев, насильник все же надругался над ней.

После этого он решил скрыть следы преступления, намереваясь закопать девочку заживо. Но ей повезло. Насильника увидели прохожие, которые сразу позвонили в полицию и сообщили о преступлении.

Благодаря этому девочка осталась жива. В настоящий момент она находится в больнице. Отчим успел сбежать до приезда правоохранителей. Его местонахождение неизвестно, однако жители населенного пункта сообщают, что видели его в соседней деревне.

Напомним, в Екатеринбурге нашли тело 6-летнего мальчика, пропавшего три дня назад. Выяснилось, что он мертв уже несколько месяцев, а органы опеки даже не знали об этом.