Представители поискового отряда “Прорыв” показали место, где было найдено тело 6-летнего Далера. Волонтеры рассказали, что в одном из заброшенных зданий они учуяли стойкий характерный запах и нашли сумку с телом ребенка.

“На место незамедлительно были вызваны кинологи УМВД Екатеринбурга. В ходе оперативно розыскных мероприятий, на место была вызвана следственно – оперативная группа” – рассказали волонтеры.

Однако правоохранительные органы опровергают представленную поисковиками информацию. В управлении МВД по региону сообщили, что на видеозаписи, сделанной волонтерами, запечатлены не те гаражи, где был найден ребенок. Также в полиции сообщили, что труп обнаружили в металлическом гараже на улице Симферопольской.

Опекуну мальчика Веронике Наумовой может быть предъявлено обвинение в убийстве. Если ее вина будет доказана, то женщина окажется за решеткой на срок до 20 лет.