Сеул заявил, что российские военные самолеты и воздушные судна КНР вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи не уведомив об этом. Данную информацию сообщило информационное агентство Ренхап, ссылаясь на Комитет начальников штабов южнокорейских ВС.

Согласно данной информации, четыре российских и четыре китайских самолета находились в вышеупомянутой зоне в период с 11:52 до 13:49 по местному времени. Однако нарушения границ Южной Кореи не было. Хотя Сеул в ответ поднял собственную военную авиацию.

По информации МИД России, Сеулом была установлена данная зона только в одностороннем порядке. Причем и российские, и китайские военные самолеты не нарушали воздушное пространство Северной Кореи.

Стоит отметить, что самолеты были замечены неподалеку от южнокорейских воздушных границ после проведения форума «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Министры обороны Южной Кореи, США и Японии поддержали «укрепление трехстороннего сотрудничества в области безопасности».