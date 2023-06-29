В Telegram-канале «Наш город Тюмень» опубликовано видео, на котором запечатлен мужчина, избивающий кулаками маленького ребенка в сквере «Серебряные ключи» в Тюмени.

Инцидент произошел вчера в указанном сквере. Свидетели сообщают, что мужчина применил насилие в ответ на нецензурные выражения, произнесенные ребенком. На видео видно, как мужчина наносит несколько ударов кулаком по телу ребенка.

Один из очевидцев произошедшего сообщил: «Он его избил, потому что сын обматерил его. Я понимаю, что этот конфликт должен был быть решен дома, но сын отказывался идти домой и начал материть своего отца».

МВД Тюмени проводит проверку по факту избиения несовершеннолетнего, а правоохранительные органы будут разбираться в данной ситуации.