Портал “Военное дело” рассказал о ситуации в Шебекино, где пограничники, по информации ряда телеграм-каналов, вступили в бой с украинскими ВС.

Источники сообщают, что ВСУ обстреливают населенный пункт из танков, находящихся практически на границе РФ. Кроме того, имеются неофициальные данные о неудачной попытке прорыва диверсантов украинской армии в районе населенного пункта Таволжанка.

Авторы публикации подчеркивают, что официальных данных по атаке на Белгородскую область пока нет.

В ночь на 1 июня российские ВС вновь нанесли удары по военным объектам в Киеве. Для этой цели использовались баллистические и гиперзвуковые ракеты. Украинские власти по традиции заявили, что все боезаряды уничтожены средствами ПВО.