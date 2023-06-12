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В Телеграм-каналах и других социальных сетях появилась видеозапись очередной уничтоженной колонны техники ВСУ на Запорожском направлении. Съемка была произведена противником. В момент боя на видеокамеру одного из украинских танкистов попал момент уничтожения техники, переданной Североатлантическим альянсом.

На кадрах видно, как ВСУ ведут бой с российской стороной, однако ВС России точными ударами поражают оду за другой боевые машины образца НАТО. На видео можно рассмотреть, как по американской боевой машине пехоты приходится удар российской артиллерии.

Можно сделать вывод, что изначально атакующие украинские боевики в итоге терпят поражение. Их боевой дух сломлен, поэтому они вынуждены отступить с потерями в технике и живой силе. В посте Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» говорится, что по всей вероятности, украинских боевиков «воевать без связи и с подавленным GPS на Западе не учили».

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