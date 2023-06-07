В Сети появилось видео, на котором было запечатлено как бойцы Южной группировки ВС России уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» вражеский танк и другую технику. Отмечается, что уничтожена была боевая машина Т-72.

На кадрах можно увидеть, как ударный беспилотный летательный аппарат точным попаданием поразил украинский танк, замаскированный в лесополосе неподалеку от населенного пункта Богдановка, находящейся на западе от Берховки. В результате удара боевая машина загорелась. При помощи разведывательного беспилотника было установлено, что экипаж танка разбежался по сторонам. Российские бойцы поразили военную технику противника в момент пополнения боекомплекта. Стоит отметить, что неподалеку был размещен грузовой автомобиль с боеприпасами, который тоже был поражен.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения осуществили попытку атаковать российские позиции в населенном пункте Берховка, расположенном на севере от Артемовска (Бахмута). Несмотря на сообщения Евгения Пригожина, что украинские боевики заняли часть данного населенного пункта, официальных подтверждений его словам не было. Позднее военные корреспонденты побывали в Берховке и сообщили, что она полностью подконтрольна ВС России. Они пообщались с российскими бойцами, которые рассказали, что бои с противником действительно были, однако за несколько километров до населенного пункта. После неудачи противник был вынужден отступить на свои прежние позиции.