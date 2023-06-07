ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилось видео, на котором было запечатлено как бойцы Южной группировки ВС России уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» вражеский танк и другую технику. Отмечается, что уничтожена была боевая машина Т-72.

На кадрах можно увидеть, как ударный беспилотный летательный аппарат точным попаданием поразил украинский танк, замаскированный в лесополосе неподалеку от населенного пункта Богдановка, находящейся на западе от Берховки. В результате удара боевая машина загорелась. При помощи разведывательного беспилотника было установлено, что экипаж танка разбежался по сторонам. Российские бойцы поразили военную технику противника в момент пополнения боекомплекта. Стоит отметить, что неподалеку был размещен грузовой автомобиль с боеприпасами, который тоже был поражен.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения осуществили попытку атаковать российские позиции в населенном пункте Берховка, расположенном на севере от Артемовска (Бахмута). Несмотря на сообщения Евгения Пригожина, что украинские боевики заняли часть данного населенного пункта, официальных подтверждений его словам не было. Позднее военные корреспонденты побывали в Берховке и сообщили, что она полностью подконтрольна ВС России. Они пообщались с российскими бойцами, которые рассказали, что бои с противником действительно были, однако за несколько километров до населенного пункта. После неудачи противник был вынужден отступить на свои прежние позиции.

Вам может понравиться

Видео подбитых американских авто MaxxPro под Угледаром появилось в Сети

Американские бронированные автомобили MaxxPro, переданные ВСУ, были подбиты российскими силами под Угледаром. Соответствующие видеокадры появились в Телеграм-канале «Военный осведомитель». На опубликованном видео можно рассмотреть, что несколько пустых американских бронеавтомобилей MaxxPro

The Hill: Конгресс США не спешит финансировать новые пакеты вооружений для Украины

Миллиарды долларов «военной помощи» от США, одобренные для Украины в прошлом году, могут иссякнуть уже нынешним летом, но вопрос следующем раунда финансирования в Конгрессе пребывают на втором плане. Об этом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал позором бегство российских войск с позиций вдоль Берховского водохранилища

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова ответить за потерю части населенного пункта Берховка. Так глава «оркестра» прокомментировал вопрос