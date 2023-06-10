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Противник предпринимает активные наступательные действия на Запорожском направлении, однако российская артиллерия не оставляет украинским боевикам ни единого шанса. В Телеграм-канале «Работайте, братья!» были опубликованы кадры уничтожения наблюдательного пункта вооруженных сил Украины.

Военкоры сообщают, что российские разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата смогли выявить местоположение наблюдательного пункта украинских боевиков на Запорожском направлении. Позиция украинских военнослужащих была расположена на территории полуразрушенного здания.

Российские разведчики дождались ротации личного состава украинских боевиков и передали координаты артиллерийскому расчету для нанесения удара. В результате прицельного огня, корректируемого с беспилотника, наблюдательный пункт был уничтожен. Личный состав противника был частично ликвидирован, частично боевики получили ранения различной степени тяжести.

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