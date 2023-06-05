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Как отмечает в своем материале «Московский Комсомолец», Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о результатах отражения попытки провести украинскими войсками контрнаступления на Южнодонецком направлении.

По данным российского оборонного ведомства, противник силами двух танковых и шести механизированных батальонов, включая бригады из стратегического резерва ВС Украины, перешел в контрнаступление. Украинское командование надеялось прорвать российскую оборону, поскольку считало данное направление наиболее уязвимым для проведения контратаки.

В результате попытка контратаки со стороны украинской армии полностью провалилась. Российская армия уничтожила около 300 человек личного состава, два десятка танков, двадцать бронемашин и несколько боевых машин пехоты. Соответствующие кадры с уничтоженной украинской техникой были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации.

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