Барражирующие боеприпасы «Ланцет» российского производства продемонстрировали чрезвычайно высокую эффективность в борьбе с военной техникой противника в зоне проведения специальной военной операции. С помощью «Ланцетов» российские бойцы успешно уничтожают системы ПВО, танки, бронемашины, РСЗО и артиллерийские орудия ВС Украины.

В Сети был опубликован очередной видеоролик, на кадрах которого можно увидеть момент уничтожения реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» украинских боевиков в ближнем тылу при помощи российского ударного дрона «Ланцет».

На кадрах, снятых разведывательным БПЛА ВС России, можно увидеть, как украинские боевики беспечно припарковали машину РСЗО на окраине одного из сел. Увидев барражирующий боеприпас «Ланцет», пикирующий в направлении «Града», боевики ВС Украины принялись бежать прочь. Российский дрон поразил пусковую установку, после чего начался процесс детонации реактивных снарядов, некоторые из которых вылетали в хаотичном направлении.