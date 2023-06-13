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Штурмовые бригады украинской армии продолжают пытаться прорвать оборону российских сил на Запорожском направлении. Боевики ВС Украины активно используют, полученную от Запада, натовскую бронетехнику Однако все попытки заканчиваются трагично для украинских боевиков.

Телеграм-канал «Воин DV» показал новые кадры попытки украинских штурмовых групп совершить прорыв линии фронта на Запорожском направлении, где оборону держат российские подразделения группировки войск «Восток».

На опубликованном видео можно заметить уничтоженные танки Leopard 2 немецкого производства и горящие бронемашины пехоты M2 Bradley производства Соединенных Штатов Америки. Очередная попытка украинских боевиков наступать закончилась разгромом западной бронетехники.

Также украинские вооруженные силы пытались вести разминирование местности. Однако в результате точной работы российских артиллеристов и авиации, машина разминирования была подбита, а экипаж убежал с поля боя.

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