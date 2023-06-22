Украинские военнослужащие опубликовали в Сети короткий видеоролик с последствиями боевых действий на участке фронта в районе Времевского выступа. На кадрах можно увидеть, как украинский танк Т-72Б3 попытался залезть верхом на бронемашину натовского образца MRAP Maxx Pro.

При этом один из бойцов вооруженных сил Украины прокомментировал данную картину всего лишь одним словом – «бронесекс». Западная бронемашина фактически оказалась прижата к земле украинским танком, дуло которого уперлось в грунт. При этом автор ролика не сообщает о судьбе экипажа бронемашины и танка.

Российские военнослужащие, принимавшие участие в боях на данном участке фронта, сообщили, что этот инцидент произошел из-за хаотичных действий украинских военнослужащих во время контрнаступления, когда по ним ударил барражирующий боеприпас «Ланцет» ВС России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе текущего контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях вооруженные силы Украины уже потеряли более 200 танков, включая и западные Leopard 2A6.